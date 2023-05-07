Ворог на світанку 28 квітня завдав масованого ракетного удару по території України. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. У результаті чергового теракту окупантів загинуло 23 людини, серед яких – 6 дітей.

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Дівчина планувала весілля

Яна Левченко – одна із 23 українців, які загинули від рук окупантів. Дівчині був лише 21 рік. Її сестра Ірина розповіла історію життя загиблої.

Дівчина винаймала квартиру в Умані разом з двома подругами. Вони жили там учотирьох – три дівчини та власниця квартири. За дивним збігом обставин, одна з дівчат за декілька днів до трагедії вирішила переїхати, інша – поїхала у гості до батьків. У квартирі 28 квітня лишилися Яна і власниця – обидві загинули внаслідок удару.

У березні Яна планувала одружитися зі своїм хлопцем, проте весілля довелося відкласти. Чоловік нині на фронті, де служить протягом останніх 4 років. Проте військовослужбовець затримався на фронті. У ніч проти 28 квітня він повернувся з бойового завдання. Закохані востаннє спілкувалися о 04:18 28 квітня, а через декілька хвилин російська ракета влучила у під'їзд, де жила Яна.



Загибла Яна Левченко / Фото із соцмереж

Сестра Ірина пригадала, що прокинулася з чоловіком ще до вибухів. Вони почули сильний гул, який нагадував звук літака. Як тільки пролунали вибухи, Ірина відразу написала сестрі.

Та відповіді не отримала. Не знала, що ракета влучила в її будинок, сподівалася, що просто зник звʼязок. Та потім подзвонили куми, сказали, що Янин підʼїзд повністю зруйнований,

– пригадала Ірина трагічну ніч.

Вже за годину, близько о 5:30, жінка разом з чоловіком приїхала до зруйнованого будинку. Вони не полишали надії, що Яну знайдуть живою. Вони розпитували сусідів, показували її фото – деякі говорили, що дівчину наче бачили живою. Але, на жаль, свідки трагедії помилилися. Коли Ірина впевнилася у непоправному, то зателефонувала матері й повідомила про смерть сестри.

Жінка приїхала на місце трагедії та здала зразок ДНК. Як пригадала Ірина, рятувальники не змогли показати тіла загиблої – від удару неможливо було нічого зрозуміти. У той же день з фронту "примчався" хлопець Яни, який до останнього не вірив у трагедію.

Мешканці будинку розповіли про ракетний удар

Подружжя, яке проживало на 9 поверсі багатоповерхівки, пригадало момент удару. Чоловік розповів, що їхня квартира розташована у тому ж під'їзді, куди влучила російська ракета, але з протилежного боку. Їм дуже пощастило, що стіни витримали удар і рятувальники змогли їх евакуювати.

Чоловік Дмитро розповів, що верхні поверхи ще деякий час трималися. Після прильоту біля дверей своєї квартири чоловік побачив полум'я, а також почув, як ридала маленька донька сусідів. Він кинувся рятувати сусідів, але він не зміг відчинити двері, які заклинило.

"Вони дуже кричали, ми не знали взагалі, що робиться з ними. Я рвався їх рятувати, але не міг відчинити двері", – пригадав чоловік.

Через декілька хвилин верхні поверхи почали обвалюватися, а плач дитини – стих.