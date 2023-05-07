В пятницу, 5 мая, в пресс-службе государственного иновещателя "FREEДОМ" сообщили, что их съемочная группа попала под минометный обстрел на Бахмутском направлении. Отметим, что речь идет именно о том участке Донецкой области, где с начала полномасштабного вторжения продолжаются ожесточенные бои.

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Сюжету быть

Важно, что во время атаки репортаж снимала корреспондентка канала Елена Грамова. Однако эту ее журналистскую работу все равно можно будет увидеть в эфире в скором будущем.

Съемочная группа работала с украинскими военнослужащими противовоздушной обороны на Бахмутском направлении. Там журналисты оказались под минометным обстрелом украинских позиций россиянами,

– говорится в сообщении.

Журналисты под Бахмутом попали под обстрел: смотрите видео канала "FREEДОМ"

Подчеркнем, что телеканал "FREEДОМ" является иновещателем – то есть речь на нем ведется не на украинском языке и не для украинцев, а – для жителей оккупированных территорий, россиян и вообще всех русскоязычных людей. Содержится СМИ за средства налогоплательщиков. Проще говоря, канал государственный.

Журналисты также гибнут на фронте

Важно говорить о том, что каждый день мы платим огромную цену за то, чтобы Украина была независимой и суверенной державой. Собственно, представители средств массовой информации часто надевают военную форму для того, чтобы выгнать оккупантов из наших земель: