В пятницу, 5 мая, в пресс-службе государственного иновещателя "FREEДОМ" сообщили, что их съемочная группа попала под минометный обстрел на Бахмутском направлении. Отметим, что речь идет именно о том участке Донецкой области, где с начала полномасштабного вторжения продолжаются ожесточенные бои.
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Сюжету быть
Важно, что во время атаки репортаж снимала корреспондентка канала Елена Грамова. Однако эту ее журналистскую работу все равно можно будет увидеть в эфире в скором будущем.
Съемочная группа работала с украинскими военнослужащими противовоздушной обороны на Бахмутском направлении. Там журналисты оказались под минометным обстрелом украинских позиций россиянами,
– говорится в сообщении.
Журналисты под Бахмутом попали под обстрел: смотрите видео канала "FREEДОМ"
Журналисты также гибнут на фронте
Важно говорить о том, что каждый день мы платим огромную цену за то, чтобы Украина была независимой и суверенной державой. Собственно, представители средств массовой информации часто надевают военную форму для того, чтобы выгнать оккупантов из наших земель:
- в начале мая в Киеве попрощались с бывшим журналистом BBC Александром Бондаренко; он погиб в бою под Кременной в Луганской области; отправился на фронт защитник еще в первые дни широкомасштабного вторжения, хотя и по специальности был филологом, а по профессии – журналистом;
- также, защищая Украину на Востоке, погиб Владимир Мукан; он журналистом, но пошел добровольцем в Вооруженные Силы выгонять оккупантов из нашей святой земли; было бойцу 35 лет – держал оборону он на одном из самых горячих направлений на всей линии фронта.