Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

До теми У Сумах пролунала серія вибухів: атака "Шахедами" триває

У прямому ефірі показали обстріл Сум

Кореспондентка та оператор Телевізійної Служби Новин знімали сюжет біля лікарні в Сумах. Коли журналістка Оксана Солодовник почала розповідати про стан потерпілих містян, які отримали травми під час учорашньої атаки по Сумах, ворог запустив "Шахеди".

Під час першого вибуху кореспондентка лише звернула увагу, що триває новий обстріл міста. Але небезпека зростала, тому знімальна група перервала включення.

Вибачте, ми маємо піти в укриття,

– сказала Оксана Солодовник.

Однак за короткий час ефіру кореспондентка встигла розповісти про стан постраждалих людей. 3 червня окупанти вдарили по центру Сум з РСЗВ. Унаслідок удару в місті загинули чотири людини, а ще майже 30 жителів – поранені.

Як розповіли лікарі, наразі медики надають допомогу 17 потерпілим. У важкомк стані перебувають троє дітей: 3-річний хлопчик, 17-річний підліток та 6-річна дівчинка, батько якої загинув. Їх планують перевезти до лікарні "Охматдит".

До слова, під час нинішньої атаки росіян був постраждалий, йому надали допомогу на місці. Обстріл цивільної інфраструктури пошкодив чотири автівки, складські приміщення та лінії електропередач.