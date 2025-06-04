Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Зверніть увагу Росіяни атакували на Сумщині завод із виробництва біоетанолу: стався розлив патоки

Вибух у Сумах 4 червня

Тривогу на Сумщині оголосили о 09:05. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Уже за кілька хвилин, о 09:10, у Сумах було чутно звук вибуху.

Ворожий БпЛА на півночі від міста Суми! Залучено засоби для його збиття,

– заявили Повітряні сили о 09:16.

Станом на 09:20 повітряна тривога в Сумській області триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.