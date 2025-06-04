Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Обратите внимание Россияне атаковали в Сумской области завод по производству биоэтанола: произошел разлив патоки

Взрыв в Сумах 4 июня

Тревогу в Сумской области объявили в 09:05. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Уже через несколько минут, в 09:10, в Сумах был слышен звук взрыва.

Вражеский БПЛА на севере от города Сумы! Привлечены средства для его сбивания,

– заявили Воздушные силы в 09:16.

По состоянию на 09:20 воздушная тревога в Сумской области продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Смотрите также Россия массированно атаковала Одессу: есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадал человек

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.