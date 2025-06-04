Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Взрыв в Сумах 4 июня
Тревогу в Сумской области объявили в 09:05. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
Уже через несколько минут, в 09:10, в Сумах был слышен звук взрыва.
Вражеский БПЛА на севере от города Сумы! Привлечены средства для его сбивания,
– заявили Воздушные силы в 09:16.
По состоянию на 09:20 воздушная тревога в Сумской области продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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