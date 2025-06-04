Известно, что также пострадал человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

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Атака по Одессе

Глава ОВА сообщил, что украинские силы ПВО уничтожили большинство вражеских воздушных целей. Однако в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, речь идет о жилых домах и СТО.

Указывается, что пострадал один человек. По данным, у него ранена нога. Медики оказали всю необходимую помощь.

Кроме этого, 9 человек обращались за психологической поддержкой.

"Уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", – добавил Кипер.

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К слову, этой ночью оккупанты также атаковали Харьков. Враг применил для удара 2 ракеты и 9 "Шахедов". Россияне били по гражданской инфраструктуре, по предприятиям, человеческих домах, СТО и парке. В общем прилеты зафиксировано по семи локациях.