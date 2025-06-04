Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и местные телеграм-каналы.

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Что известно об атаке на Харьков и Запорожье

Так, в 2:31 Терехов сообщил, что в Харькове слышно несколько взрывов. По словам городского головы, город под атакой вражеских БпЛА. Он призвал харьковчан быть осторожными.

О мощном взрыве написал и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Харькове прогремел мощный взрыв. Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало,

– указал он.

В то же время харьковские мониторы фиксировали ракету, которая направлялась на город.

Впоследствии Синегубов добавил, что, предварительно, вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова. Игорь Терехов подтвердил попадание ракеты в гражданское предприятие. Последствия уточняются.

В 2:29 председатель Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил, что в регионе работает ПВО, местные паблики сообщали о звуках взрывов. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу. Причина – угроза ударных дронов.

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

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Заметим, что сейчас взрывы раздавались и в Одессе. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили одесситов о "Шахеды" в направлении города с Черного моря.