Зафиксированы прилеты по 7 локациям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
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Атака по Харькову
Россияне этой ночью в очередной раз били по Харькову. Вражеская атака продолжалась с 02:29 до 03:57. По данным мэра, пострадал один район – Новобаварский.
Враг задействовал две ракеты и девять "Шахедов". Один – не взорвался. Остальные – попали. Били по гражданской инфраструктуре. По предприятиям. По человеческим домам. По СТО. По парку,
– сообщил Терехов.
В общем, как указал городской голова, зафиксировано прилеты по 7 локациям. Поэтому, повреждено:
- цех гражданского предприятия;
- еще одно гражданское предприятие, большой пожар. В результате этого пострадал человек – мужчина 30 лет. Врачи стабилизировали состояние.
- горела СТО.
- сгорел частный дом, гараж, флигель. Пострадало еще 7 домов рядом.
- повреждена крыша склада.
- попадание в землю, выгорела трава на 600 квадратов. Задета электросеть.
- найден не разорванный "Шахед".
Мэр Харькова подчеркнул, что работали все службы – облэнерго, водоканал, Шляхрембуд и другие, волонтеры.
Последствия атаки на Харьковскую область / Фото ГСЧС
Добавим, что ночью враг нанес комбинированный удар БпЛА и ракетами по Харькову, а также пригороду.
Так, по данным ГСЧС, в селе Циркуны Харьковского района горел жилой дом на площади 250 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.