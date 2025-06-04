В городе есть прилеты, фиксируют пожары и другие последствия. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Как происходила атака В Харькове – многочисленные прилеты и пожары в промзоне, взрывы раздавались и в Запорожье

Последствия ночной воздушной атаки на Харьков 4 июня

Воздушная тревога в Харькове продолжалась с 02:28 до 04:05. За эти полтора часа оккупанты били по городу различными средствами воздушного нападения, в частности ударными БПЛА и ракетами.

В настоящее время известно, что есть прилеты. Первые подробности обнародовали руководитель ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Итак, враг нанес удар по городу 9 беспилотниками , в частности по Новобаварскому району. И еще один дрон не разорвался, с ним работают взрывотехники. Этот "Шахед" упал, как пишет Суспільне со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, в одном из парков Харькова.

, в частности по Новобаварскому району. И еще один дрон не разорвался, с ним работают взрывотехники. Этот "Шахед" упал, как пишет Суспільне со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, в одном из парков Харькова. Также в результате удара ракетами и дронами в промышленной зоне загорелись склады. СМИ пишут, что там хранились автомобильные покрышки, именно поэтому горожане видят густой черный дым над северо-западной частью Харькова.

загорелись склады. СМИ пишут, что там хранились автомобильные покрышки, именно поэтому горожане видят густой черный дым над северо-западной частью Харькова. Власти сообщили, что вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия, повреждено одноэтажное промышленное здание. В общем пожары в промзоне фиксировали на 4 локациях. Также пожар был в частном доме и на СТО.

Кроме 9 "Шахедов" российские военные применили 2 ракеты, но какого типа – пока не известно, это устанавливают.

Известно об одном пострадавшем. Власти писали о 30-летнем мужчине, но местные СМИ утверждают, что это женщина – она испытала острую реакцию на стресс. Именно ее дом сгорел от удара.

На местах всех прилетов работают все необходимые службы и волонтеры. Более подробную информацию о последствиях атаки обнародуют позже.

Добавим, что этой же ночью массированный налет беспилотников враг организовал и на Одессу. Там раздавались многочисленные взрывы и работала Противовоздушная оборона.