Володимир Зеленський заявив, що у Дніпрі було пряме влучання ракети у багатоповерхівку. Причому вона була з касетним боєприпасом. Це означає, що росіяни хотіли спричинити якомога більше жертв, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Дніпро?

У мережі тим часом поширили відео, на якому зафіксований момент влучання ракети у будинок.

Удар по багатоповерхівці: відео містить нецензурну лексику

Відомо, що у місті загинула одна людина, ще понад три десятки людей отримали поранення. Станом на 11:00 зазначалося, що 12 потерпілих перебуває у лікарні. Серед них – 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики.

У ДСНС уточнили, що у житловому будинку виникла пожежа. Горіли квартири. Також у місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

Що відомо про масовану атаку на Україну?