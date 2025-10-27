Про це пише 24 Канал із посиланням на Дзвиняцьку об’єднану територіальну громаду.
Що пишуть про загибель воїна?
Стало відомо про підтвердження загибелі жителя селища Богородчани й уродженця села Росільна на Івано-Франківщині, старшого сержанта Василя Цахніва 1973 року народження.
Василь Цахнів служив у складі третьої прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса Державної прикордонної служби України.
Його мужність, самопожертва та любов до України назавжди залишаться в наших серцях,
– пишуть у територіальній громаді.
Цахнів загинув 4 жовтня 2024 року внаслідок штурмових дій противника в районі селищі Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області.
Почесна зустріч Героя на Алеї Героїв в селищі Богородчани відбулася 24 жовтня.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Василя Цахніва. Вічна йому пам'ять!
Втрати України: що відомо?
Нагадаємо, що у липні цього року під Покровськом поклав своє життя 33-річний Павло Бобко. На момент загибелі він служив старшим механіком-водієм 1-го відділення взводу спостереження розвідувальної роти 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Також відомо, що 24 жовтня, під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Під час гасіння пожежі, спричиненої російським ударом БпЛА, Єгоричев потрапив під повторний ракетний обстріл і зазнав тяжких поранень.