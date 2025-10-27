Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Дзвиняцкую объединенную территориальную общину.
Что пишут о гибели воина?
Стало известно о подтверждении гибели жителя поселка Богородчаны и уроженца села Росильна на Ивано-Франковщине, старшего сержанта Василия Цахнива 1973 года рождения.
Василий Цахнив служил в составе третьей пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Государственной пограничной службы Украины.
Его мужество, самопожертвование и любовь к Украине навсегда останутся в наших сердцах,
– пишут в территориальной общине.
Цахнив погиб 4 октября 2024 года в результате штурмовых действий противника в районе поселка Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.
Почетная встреча Героя на Аллее Героев в поселке Богородчаны состоялась 24 октября.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Цахнива. Вечная ему память!
Потери Украины: что известно?
Напомним, что в июле этого года под Покровском положил свою жизнь 33-летний Павел Бобко. На момент гибели он служил старшим механиком-водителем 1-го отделения взвода наблюдения разведывательной роты 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша.
Также известно, что 24 октября, во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егорычев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части.
Во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, Егорычев попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.