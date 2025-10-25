Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что пишут о гибели спасателя?

В пятницу, 24 октября, во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егорычев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части.

Александр был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером,

– пишут в ГСЧС.

Во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Егоричева. Вечная память!

