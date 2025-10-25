Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что пишут о гибели спасателя?
В пятницу, 24 октября, во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егорычев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части.
Александр был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Его мужество и самопожертвование навсегда останутся примером,
– пишут в ГСЧС.
Во время тушения пожара, вызванного российским ударом БпЛА, он попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Егоричева. Вечная память!
Россияне убивают спасателей: что известно?
Напомним, что ночью 23 октября Россия осуществила повторный обстрел спасателей в селе Зеленый Гай, что в Харьковской области. Из-за этого погиб главный мастер-сержант Юрий Чистиков, а пятеро его коллег пострадали.
Погибший был командиром отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. У мужчины осталась дочь.
Кроме того, 17 сентября оккупанты атаковали Нежин дронами-камикадзе, в результате чего погиб 45-летний спасатель Александр Гула, а еще двое спасателей получили ранения.