Это произошло во время выполнения боевого задания на Купянщине ночью 23 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Что известно о погибшем спасателе?

Ликвидируя пожар, который произошел из-за вражеского удара дроном в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района, россияне повторно обстреляли место, где работали спасатели.

В результате такого удара погиб главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения. Еще пятеро его коллег, по данным ГСЧС, получили ранения.

Погибший был командиром отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. У мужчины осталась дочь.

Вся большая семья спасателей выражает искренние соболезнования семье погибшего. Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти собратьев. Юрий Чистиков был примером служения долгу – человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни,

– говорится в сообщении.

Кадры последствий российского удара по спасателям / Фото ГСЧС Харьковской области

