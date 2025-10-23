Это произошло во время выполнения боевого задания на Купянщине ночью 23 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Смотрите также До последнего вздоха защищал родную землю: на фронте погиб военный Леонид Краморенко
Что известно о погибшем спасателе?
Ликвидируя пожар, который произошел из-за вражеского удара дроном в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады Купянского района, россияне повторно обстреляли место, где работали спасатели.
В результате такого удара погиб главный мастер-сержант службы гражданской защиты Чистиков Юрий Петрович, 1975 года рождения. Еще пятеро его коллег, по данным ГСЧС, получили ранения.
Погибший был командиром отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. У мужчины осталась дочь.
Вся большая семья спасателей выражает искренние соболезнования семье погибшего. Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти собратьев. Юрий Чистиков был примером служения долгу – человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни,
– говорится в сообщении.
Кадры последствий российского удара по спасателям / Фото ГСЧС Харьковской области
Другие подобные случаи
Напомним, в сентябре россияне атаковали Нежин Черниговской области ударными дронами-камикадзе. Оккупанты ударили по одному из подразделений ГСЧС, в результате чего погиб 45-летний спасатель.
За несколько дней до этого в области произошла подобная ситуация. Тогда россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, 4 из них госпитализировали.
В том же месяце в Киевской области в результате удара российского БПЛА на территории автомобильной стоянки торгового центра возник пожар. Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту.