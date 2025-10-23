Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фастовский городской совет.

Леонид Краморенко погиб на фронте

49-летний Леонид Краморенко возвращается домой на щите.

Военный родился 6 октября 1976 года. Он изучал точные науки, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. До начала полномасштабной войны мужчина работал в Киевском политехническом институте, занимался научной деятельностью, писал статьи и воспитывал молодежь.

В 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, Леонид добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил.

Служил в инженерных войсках, проявляя высокий профессионализм, ответственность и преданность присяге. До последнего оставался на передовой, выполняя свой воинский долг. Погиб под Купянском на Харьковщине,

– сообщили в горсовете.

Жизнь защитника оборвалась 15 октября. У военного остались сестра и племянники.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Краморенко. Вечная память!

