Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фастовский городской совет.
Читайте также Умер военный из Киевской области Дмитрий Чернов
Леонид Краморенко погиб на фронте
49-летний Леонид Краморенко возвращается домой на щите.
Военный родился 6 октября 1976 года. Он изучал точные науки, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. До начала полномасштабной войны мужчина работал в Киевском политехническом институте, занимался научной деятельностью, писал статьи и воспитывал молодежь.
В 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, Леонид добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил.
Служил в инженерных войсках, проявляя высокий профессионализм, ответственность и преданность присяге. До последнего оставался на передовой, выполняя свой воинский долг. Погиб под Купянском на Харьковщине,
– сообщили в горсовете.
Жизнь защитника оборвалась 15 октября. У военного остались сестра и племянники.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Краморенко. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
В боях за Украину погиб днепровский танцор и звукорежиссер Сергей Сокур. Когда-то он был участником ансамблей "Радуга" и "Радость". Почти год военный считался пропавшим без вести.
На фронте также погиб защитник из Энергодара и работник Запорожской АЭС Федор Манаков. Он добровольно стал в ряды защитников с первых дней полномасштабного вторжения.
В Одесской области 17 октября оборвалась жизнь хирурга и добровольца Александра "Поляка" Полякина. Врачи более трех месяцев пытались спасти медика после тяжелого ранения.