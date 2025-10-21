Об этом сообщила пресс-служба Белоцерковской городской территориальной общины, передает 24 Канал.

Что известно о павшем защитнике?

Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – капитан Дмитрий Чернов (1981 года рождения),

– отметили в сообщении.

Дмитрий Николаевич занимал должность начальника лаборатории в отделении контроля качества топлива одной из воинских частей. Его смерть наступила в результате заболевания, связанного с прохождением военной службы.

Воин остался верен присяге и служению украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

