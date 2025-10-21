Про це повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади, передає 24 Канал.
Що відомо про полеглого захисника?
Білоцерківська громада отримала сумну звістку: загинув наш земляк – капітан Дмитро Чернов (1981 року народження),
– зазначили в повідомленні.
Дмитро Миколайович обіймав посаду начальника лабораторії у відділенні контролю якості пального однієї з військових частин. Його смерть настала внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.
Воїн залишився вірним присязі та служінню українському народові.
"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.
Раніше на війні загинув захисник з Енергодара та працівник Запорізької АЕС Федір Манаков
У п'ятницю, 17 жовтня, на фронті загинув захисник з Енергодара Федір Манаков. Раніше чоловік працював на Запорізькій АЕС.
Чоловік воював із перших днів повномасштабного вторгнення, із ним прощатимуться в Києві 21 жовтня.