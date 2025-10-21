Про це повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади, передає 24 Канал.

Дивіться також Це найгірше з часів Другої світової, – Трамп назвав втрати України та Росії за тиждень

Що відомо про полеглого захисника?

Білоцерківська громада отримала сумну звістку: загинув наш земляк – капітан Дмитро Чернов (1981 року народження),

– зазначили в повідомленні.

Дмитро Миколайович обіймав посаду начальника лабораторії у відділенні контролю якості пального однієї з військових частин. Його смерть настала внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

Воїн залишився вірним присязі та служінню українському народові.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Раніше на війні загинув захисник з Енергодара та працівник Запорізької АЕС Федір Манаков