О печальной вести сообщает 24 Канал со ссылкой на коллегу погибшего, врача-анестезиолога Ивана Черненко.

Что известно о погибшем медике?

В Одесской области 17 октября оборвалась жизнь хирурга и добровольца Александра "Поляка" Полякина. Врачи более трех месяцев пытались спасти медика после тяжелого ранения.

Анестезиолог Иван Черненко назвал Александра "наиболее профессиональным хирургом, с которым приходилось работать", и вспомнил его как прямого, честного и принципиального человека.

Уверен, он бы послал всех касающихся своего спасения, но с улыбкой. Таким был Борисович, свою жизнь его интересовало меньше жизни пациентов. Прямой, честный и принципиальный,

– написал Черненко.

Как сообщил руководитель госпиталя Геннадий Друзенко, это первая фронтовая потеря Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) за более чем 10 лет войны.

Погибший медик также был награжден "Крестом почета" от министра обороны Украины.

В мирной жизни военный медик работал в Раздельнянской многопрофильной больнице, где возглавлял хирургическое отделение.

"Это большая потеря для всего врачебного сообщества, нашей хирургической команды и всего коллектива Раздельнянской больницы", – выразили соболезнования в больнице.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Полякина. Вечная память!

