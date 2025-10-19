Про сумну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на колегу загиблого, лікаря-анестезіолога Івана Черненка.

Що відомо про загиблого медика?

В Одеській області 17 жовтня обірвалось життя хірурга і добровольця Олександра "Поляка" Полякіна. Лікарі понад три місяці намагались врятували медика після важкого поранення.

Анестезіолог Іван Черненко назвав Олександра "найбільш професійним хірургом, з яким доводилося працювати", та згадав його як прямого, чесного та принципового чоловіка.

Певен, він би послав всіх дотичних до свого порятунку, але з посмішкою. Таким був Борисович, своє життя його цікавило менше за життя пацієнтів. Прямий, чесний і принциповий,

– написав Черненко.

Як повідомив керівник шпиталю Геннадій Друзенко, це перша фронтова втрата Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) за понад 10 років війни.

Загиблий медик також був нагороджений "Хрестом пошани" від міністра оборони України.

У мирному житті військовий медик працював у Роздільнянській багатопрофільній лікарні, де очолював хірургічне відділення.

"Це велика втрата для всієї лікарської спільноти, нашої хірургічної команди та всього колективу Роздільнянської лікарні", – висловили співчуття у лікарні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Полякіна. Вічна пам'ять!

