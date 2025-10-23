Це сталося під час виконання бойового завдання на Куп’янщині вночі 23 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Що відомо про загиблого рятувальника?
Ліквідовуючи пожежу, яка сталася через ворожий удар дроном у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, росіяни повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.
Внаслідок такого удару загинув головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. Ще п'ятеро його колег, за даними ДСНС, зазнали поранень.
Загиблий був командиром відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. У чоловіка залишилася донька.
Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку – людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя,
– ідеться у повідомленні.
Кадри наслідків російського удару по рятувальниках / Фото ДСНС Харківської області
Інші подібні випадки
Нагадаємо, у вересні росіяни атакували Ніжин Чернігівської області ударними дронами-камікадзе. Окупанти вдарили по одному із підрозділів ДСНС, внаслідок чого загинув 45-річний рятувальник.
За кілька днів до цього в області сталася подібна ситуація. Тоді росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, 4 з них госпіталізували.
Того ж місяця у Київській області внаслідок удару російського БпЛА на території автомобільної стоянки торгівельного центру виникла пожежа. Під час гасіння пожежу агресор повторно вдарив по об'єкту.