Це сталося під час виконання бойового завдання на Куп’янщині вночі 23 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також До останнього подиху обороняв рідну землю: на фронті загинув військовий Леонід Краморенко

Що відомо про загиблого рятувальника?

Ліквідовуючи пожежу, яка сталася через ворожий удар дроном у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, росіяни повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

Внаслідок такого удару загинув головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження. Ще п'ятеро його колег, за даними ДСНС, зазнали поранень.

Загиблий був командиром відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області. У чоловіка залишилася донька.

Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку – людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя,

– ідеться у повідомленні.

Кадри наслідків російського удару по рятувальниках / Фото ДСНС Харківської області

Інші подібні випадки