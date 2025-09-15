Внаслідок атаки постраждали рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Ворог масовано атакував Дніпропетровщину: в області спалахнули пожежі

Що відомо про атаку на Чернігівщину?

За даними ДСНС, росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури. Займання сталося внаслідок атаки ударних безпілотників у Ніжинському районі на Чернігівщині.

У результаті цинічних дій російської армії травмовані чотири вогнеборці. Їх довелося госпіталізувати до лікарні.

Рятувальники ліквідовують пожежу в Ніжинському районі / Фото ДСНС Чернігівщини

Атака на Чернігівщину: коротко про головне

  • 14 вересня на околицях Ніжина дрони влучили у два підприємства критичної інфраструктури. Внаслідок цього там виникли пожежі.

  • Варто зауважити, що один із БпЛА прилетів у приватне підприємство, яке займається паливними матеріалами. Він атакував резервуар з пальним, що спричинило загоряння.

  • Додамо, що Росія не припиняє атакувати Україну. У ніч на 15 вересня армія країни-агресорки запустила 84 ударні БпЛА та три зенітні керовані ракети С-300. Однак українська ППО знешкодила 59 ворожих дронів.