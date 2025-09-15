В результате атаки пострадали спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также Враг массированно атаковал Днепропетровскую область: в области вспыхнули пожары

Что известно об атаке на Черниговскую область?

По данным ГСЧС, россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры. Возгорание произошло через атаку ударных беспилотников в Нежинском районе Черниговской области.

В результате циничных действий российской армии травмированы четыре пожарных. Их пришлось госпитализировать в больницу.

Спасатели ликвидируют пожар в Нежинском районе / Фото ГСЧС Черниговщины

Атака на Черниговщину: коротко о главном