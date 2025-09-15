Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО в ночь на 15 сентября?

Россияне применили ракеты С-300 из Курской и Белгородской областей России и 84 ударные БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов из Курска, Брянска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Среди всех беспилотников было 50 "Шахедов".

Противовоздушной обороне удалось обезвредить 59 вражеских "Шахедов", "Герберы" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Вражеские цели сбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Ракеты и 25 ударных БпЛА попали на 13 локациях. Атака беспилотниками по Украине утром продолжилась с северо-восточного направления.



Сколько целей удалось сбить ПВО ночью 15 сентября / Инфографика Воздушных сил

Что известно об обстрелах Украины ночью и утром?