Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Сколько целей сбила ПВО в ночь на 15 сентября?
Россияне применили ракеты С-300 из Курской и Белгородской областей России и 84 ударные БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов из Курска, Брянска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Среди всех беспилотников было 50 "Шахедов".
Противовоздушной обороне удалось обезвредить 59 вражеских "Шахедов", "Герберы" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Вражеские цели сбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Ракеты и 25 ударных БпЛА попали на 13 локациях. Атака беспилотниками по Украине утром продолжилась с северо-восточного направления.
Сколько целей удалось сбить ПВО ночью 15 сентября / Инфографика Воздушных сил
Что известно об обстрелах Украины ночью и утром?
Враги накануне ударили двумя ракетами по сельскохозяйственному предприятию Боромлянской общины Сумской области. В результате атаки ранены 12 человек, которые собирали там урожай.
На Днепропетровщине спасатели ликвидировали пожар после ударов по Криворожскому району. В общинах Синельниковского района из-за обстрела FPV-дронами и КАБами горело медучреждение, лес и сухая трава.
Россияне массированно атаковали Запорожскую область. Они нанесли 607 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В Пологовском районе один человек погиб в результате обстрелов, а еще двое – получили ранения.
В результате ночной российской атаки возникли пожары на гражданских объектах Купянского и Лозовского районов Харьковской области. В поселке Великий Бурлук горело нежилое здание, а в Близнюковской громаде – объект транспортной инфраструктуры.