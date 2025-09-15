Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО в ніч проти 15 вересня?

Росіяни застосували ракети С-300 із Курської та Бєлгородської областей Росії та 84 ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дрони інших типів із Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Серед усіх безпілотників було 50 "Шахедів".

Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 59 ворожих "Шахедів", "Гербери" і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Ворожі цілі збивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Ракети та 25 ударних БпЛА влучили на 13 локаціях. Атака безпілотниками по Україні зранку продовжилася з північно-східного напрямку.



Скільки цілей вдалося збити ППО вночі 15 вересня / Інфографіка Повітряних сил

Що відомо про обстріл України вночі та зранку?