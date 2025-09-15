Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники гасили пожежі.

Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину 15 вересня?

Унаслідок російської дронової атаки постраждали 3 райони Дніпропетровської області:

У Криворізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла через ворожі удари.

вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла через ворожі удари. У Павлоградському районі виникло займання, пошкоджено транспортне підприємство.

виникло займання, пошкоджено транспортне підприємство. Також по двох громадах Синельниківського району ворог спрямував FPV-дрони та КАБи – горів медзаклад, ліс і суха трава.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину: дивіться фото

На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Російські обстріли: останні новини