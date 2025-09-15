Про це написали у Суспільному. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Запоріжжя 15 вересня?

Уночі 15 вересня Росія вкотре загрожувала Запорізькій області з повітря. Моніторингові канали та Повітряні сили в цей час писали про атаку дронів.

А проте під час вибухів, про які повідомили місцеві та ЗМІ близько 02:30, про БпЛА інформації над Запоріжжям не було. В ОВА писали про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Повітряна тривога у Запорізькій області та Запоріжжі почалася о 02:27. Нагадаємо, за таких обставин не можна знімати роботу українських захисників, а слід перебувати в укритті аж до відбою.

О 02:45 в ОВА написали, що була атака на Запорізький район: на цю хвилину без постраждалих, наслідки встановлюють.

Коли попереднього разу атакували Запоріжжя з повітря?