Об этом стало известно из заявления мэра города Александра Кодолы, передает 24 Канал.
К теме Чрезвычайная ситуация на железной дороге в Киевской области: все, что известно на данный момент
Что известно о дроновой атаке в Нежине?
По словам городского головы Александра Кодолы, обломки одного из сбитых беспилотников упали в центре Нежина.
В комментарии Общественному, мэр города отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
В то же время в окрестностях Нежина зафиксировали попадание на двух предприятиях критической инфраструктуры. Из-за этого возникли пожары на местах атаки.
Впоследствии Кодола уточнил, что около 16:20 один из дронов попал в частное предприятие, которое занимается топливными материалами. БпЛА атаковал один резервуар с горючим, что повлекло возгорание.
Городской голова подчеркнул, что жертв нет, однако последствия атаки ликвидируют аварийные службы.
Какая ситуация в Черниговской области?
- По данным Госпогранслужбы, в последнее время наблюдается рост интенсивности обстрелов Черниговщины. Российская армия активно применяет авиацию и артиллерию против гражданской инфраструктуры и оборонительных позиций ВСУ.
- В результате ударов российских дронов по Новгород-Северской общине 5 сентября повреждена критическая инфраструктура.
- Кроме того, 4 сентября враг нанес удар по региону, атаковав гуманитарную миссию по разминированию. По официальным данным, есть погибшие и раненые. Российское минобороны взамен заявило о якобы поражении украинских "расчетов БпЛА".
- На соседней Сумщине ситуация отличается: российские войска продолжают использовать небольшие пехотные группы для атак, однако их активность снизилась.