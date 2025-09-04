"Объяснение" россиян, почему была осуществлена атака, было не менее циничным, передает 24 Канал.

Смотрите также Российские атаки на Черниговщину усилились: враг бьет по гражданской инфраструктуре

Как "объяснили" в России атаку?

В России выдали удар за "поражение расчетов БпЛА".

Российское минобороны опубликовало видео поражения ракетой "Искандер" автомобилей белого цвета и заявило, что якобы атаковали "пункт запуска дронов дальнего действия". Но на самом деле ни одного беспилотника на кадрах видно не было.

Последствия атаки / Фото Общественного

Средствами воздушной разведки ВС России в Черниговской области была обнаружена подготовка к запуску в воздушное пространство России расчетами БПЛА ВСУ ударных беспилотников дальнего действия с грунтовой взлетной полосы. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван,

- говорится в сообщении минобороны страны-террористки.

Там цинично добавили, что "уничтожили 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками БпЛА".

Как отметило Общественное, у въезда на место атаки была табличка "Работают деминеры", на поле – разметка, характерная для разминирования, деминеры были одеты в спецодежду с логотипом гуманитарной миссии. Рядом стояли их машины, а вот никаких остатков БпЛА, как это утверждают россияне, не было.

Кадры атаки "Искандером": смотрите видео

Что известно об ударе возле Чернигова?