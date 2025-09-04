"Пояснення" росіян, чому була здійснена атака, було не менш цинічним, передає 24 Канал.

Як "пояснили" у Росії атаку?

У Росії видали удар за "ураження розрахунків БпЛА".

Російське міноборони опублікувало відео ураження ракетою "Іскандер" автомобілів білого кольору та заявило, що нібито атакували "пункт запуску дронів дальньої дії". Та насправді жодного безпілотника на кадрах видно не було.

Засобами повітряної розвідки ЗС Росії у Чернігівській області було виявлено підготовку до запуску в повітряний простір Росії розрахунками БпЛА ЗСУ ударних безпілотників дальньої дії з ґрунтової злітної смуги. Розрахунком ОТРК "Іскандер" ЗС Росії було завдано високоточного удару по транспортних машинах із пусковими установками БпЛА противника. Запуск ударних безпілотників дальньої дії ЗСУ було зірвано,

— йдеться у повідомленні міноборони країни-терористки.

Там цинічно додали, що "знищили 10 бойовиків та 8 одиниць автомобільного транспорту ЗСУ з пусковими установками БпЛА".

Як зауважило Суспільне, біля в'їзду на місце атаки була табличка "Працюють демінери", на полі – розмітка, характерна для розмінування, демінери були одягнені у спецодяг із логотипом гуманітарної місії. Поряд стояли їхні автівки, а от жодних залишків БпЛА, як це стверджують росіяни, не було.

Що відомо про удар біля Чернігова?