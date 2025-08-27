Об этом стало известно со слов представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко во время брифинга в Укринформе, передает 24 Канал.
Смотрите также В Чернигове упал и взорвался "Шахед": на предприятии возник пожар, есть пострадавшие
Что известно об обстрелах Черниговской области?
По информации пограничников, обстрелы со стороны России не прекращаются в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Обратите внимание! Особенно напряженной является ситуация на Черниговщине, где за последнее время фиксируют значительный рост количества вражеских атак.
Враг активно использует авиацию для ударов по Сумщине и Харьковщине, целенаправленно уничтожая как позиции украинских сил, так и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов.
Спикер также отметил, что украинские пограничники на Северском, Краматорском и Покровском направлениях ежедневно отражают штурмы врага, используя беспилотники для уничтожения техники противника еще до ее приближения к переднему рубежу.
Какова ситуация на Сумском направлении?
- Демченко отметил, что на Сумщине российские войска продолжают применять небольшие пехотные группы для атак, но их активность заметно снизилась по сравнению с предыдущими периодами. На Харьковщине противник также не достигает успехов.
- 26 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с президентом Владимиром Зеленским доложил о положительных сдвигах в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
- По данным ISW, на поле боя украинские войска продолжают давить на противника и имеют продвижение на определенных участках. Силы обороны освободили Безсаловку в Сумской области и продвинулись в направлении Боровой.
- Тем временем российские войска наносят сокрушительные удары по гражданским объектам. В частности, в результате ракетного удара по Тростянцу Сумской области сотни местных жителей остались без воды. Противник поразил водонапорную башню и многоквартирные дома.