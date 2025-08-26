О последствиях вражеской атаки на Сумщину рассказал городской голова Юрий Бова в комментарии ТРК "Тростянец", передает 24 Канал.
Какие последствия атаки на Тростянец?
Утром 26 августа российская армия ударила по городу Тростянец в Сумской области. Ракета повредила предприятие и водонапорную башню, которая обеспечивала водой несколько домов и дошкольное учреждение. В результате разрушения сотни жителей остались без водоснабжения.
Кроме того, ударом повреждены несколько жилых домов. Несмотря на разрушения, погибших и раненых среди гражданских, к счастью, не зафиксировано.
Повреждено одно из предприятий нашей общины, складские помещения, а также побиты окна и крыши в 4 жилых домах. Больше всего по гражданскому фонду – разбита водонапорная башня, как поставляла воду в жилой сектор и детский сад рядом,
– сообщил Юрий Бова.
По данным главы города, все, у кого пострадали дома, получат помощь в течение дня.
Местные власти призывают жителей соблюдать информационную тишину и правила безопасности во время объявления воздушной тревоги.
Что известно о российском терроре Сумщины?
Враг нанес массированный удар по Сумской области в ночь на 26 августа. Ранены трое мужчин в Шосткинской громаде и две женщины в Бездрицкой. Повреждена инфраструктура.
Той же ночью во время атак в Сумах и Ковпаковском районе пострадали складские помещения, произошел пожар, однако обошлось без жертв.
На днях российские дроны атаковали село Песчаное в Сумской области. Ранены 5 человек, уничтожено почти целую улицу.