Про наслідки ворожої атаки на Сумщину розповів міський голова Юрій Бова у коментарі ТРК "Тростянець", передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог масовано атакував Сумщину: є поранені та масштабні руйнування

Які наслідки атаки на Тростянець?

Уранці 26 серпня російська армія вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Ракета пошкодила підприємство та водонапірну вежу, яка забезпечувала водою кілька домівок і дошкільний заклад. Унаслідок руйнування сотні мешканців залишилися без водопостачання.

Крім того, ударом пошкоджені кілька житлових будинків. Попри руйнування, загиблих і поранених серед цивільних, на щастя, не зафіксовано.

Пошкоджено одне з підприємств нашої громади, складські приміщення, а також побиті вікна і дахи у 4 житлових будинках. Найбільше по цивільному фонду – розбита водонапірна вежа, як постачала воду у житловий сектор та дитячий садочок поруч,
– повідомив Юрій Бова.

За даними очільника міста, усі, в кого постраждали оселі, отримають допомогу впродовж дня.

Місцева влада закликає жителів дотримуватися інформаційної тиші та правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про російський терор Сумщини?

  • Ворог завдав масованого удару по Сумщині у ніч проти 26 серпня. Поранено трьох чоловіків у Шосткинській громаді та дві жінки у Бездрицькій. Пошкоджено інфраструктуру.

  • Тієї ж ночі під час атак у Сумах та Ковпаківському районі постраждали складські приміщення, сталася пожежа, проте обійшлось без жертв.

  • Днями російські дрони атакували село Піщане на Сумщині. Поранено 5 людей, знищено майже цілу вулицю.