Про наслідки ворожої атаки на Сумщину розповів міський голова Юрій Бова у коментарі ТРК "Тростянець", передає 24 Канал.
Дивіться також Ворог масовано атакував Сумщину: є поранені та масштабні руйнування
Які наслідки атаки на Тростянець?
Уранці 26 серпня російська армія вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Ракета пошкодила підприємство та водонапірну вежу, яка забезпечувала водою кілька домівок і дошкільний заклад. Унаслідок руйнування сотні мешканців залишилися без водопостачання.
Крім того, ударом пошкоджені кілька житлових будинків. Попри руйнування, загиблих і поранених серед цивільних, на щастя, не зафіксовано.
Пошкоджено одне з підприємств нашої громади, складські приміщення, а також побиті вікна і дахи у 4 житлових будинках. Найбільше по цивільному фонду – розбита водонапірна вежа, як постачала воду у житловий сектор та дитячий садочок поруч,
– повідомив Юрій Бова.
За даними очільника міста, усі, в кого постраждали оселі, отримають допомогу впродовж дня.
Місцева влада закликає жителів дотримуватися інформаційної тиші та правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги.
Що відомо про російський терор Сумщини?
Ворог завдав масованого удару по Сумщині у ніч проти 26 серпня. Поранено трьох чоловіків у Шосткинській громаді та дві жінки у Бездрицькій. Пошкоджено інфраструктуру.
Тієї ж ночі під час атак у Сумах та Ковпаківському районі постраждали складські приміщення, сталася пожежа, проте обійшлось без жертв.
Днями російські дрони атакували село Піщане на Сумщині. Поранено 5 людей, знищено майже цілу вулицю.