У мережі написали, якою була Людмила Горбачова. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост місцевої Мистецької платформи "Літвітальня".

Дивіться також Легковик влетів у вантажівку на узбіччі: четверо військових загинули у ДТП на Львівщині

Що відомо про волонтерку Людмилу Горбачову, яка загинула в ДТП?

Згадуючи про Людмилу Горбачову, в об'єднанні пишуть, що вона "співала серцем". Артистка мріяла взяти участь в проєкті "Голос країни", але її життя трагічно обірвалося. Наприкінці жовтня Людмила загинула у ДТП. Її зачепив автомобіль, який їхав з перевищенням швидкості й просто не встиг загальмувати.

Людмилу Горбачову одразу доставили до лікарні, лікарі реанімації боролися за її життя. Однак жінку не врятували.

Знайомі пригадують, що Людмила любила своє життя й з радістю виступала на сцені, де забувала про всі негаразди, про тягар війни та самотності. Співаючи, вона збирала гроші для допомоги Збройним Силам України.

У Людмили Горбачової не було рідних, але вона мала багато друзів і знайомих.

Вона брала участь майже в усіх мистецьких подіях міста, співала на благодійних концертах та культурних заходах. Її серце жило музикою, яку вона щедро дарувала людям,

– йдеться в повідомленні.

Хоча Людмила Горбачова загинула, та її ніжний голос назавжди залишиться в серці її глядачів.

"Спочивай з миром, співачко. Нехай твій голос лунає з небес – разом із хором янголів", – написали друзі пані Людмили.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття з приводу загибелі Людмили Горбачової! Вічна пам'ять талановитій особистості.

Хто ще нещодавно загинув у ДТП?