Как следствие, об окружении пока не говорится. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что украинские бойцы продолжают "отрубать" выступление врага.

Почему окружение Покровска почти невозможно?

По словам полковника запаса ВСУ, россияне пытаются прорваться к населенному пункту Гришино, расположенного на северо-западе от Покровска.

Однако это плохая идея для врага, ведь украинские военные будут бить по нему с западных флангов.

Путин уже кричит, что окружил Покровск. Однако до окружения не то чтобы далеко – окружение сейчас уже почти невозможно,

– подчеркнул он.

Оккупанты зашли в город с юга и пытаются показать "окружение" благодаря неудачному выходу на Гришино. Эта ситуация, по мнению Свитана, похожа на события на Добропольском направлении. Именно северный выступ является самый опасный на этом направлении. Вероятно, ее ВСУ будут "отсекать" еще год.

Интересно! Тем временем российский диктатор заявил, что, Покровск и Мирноград якобы находятся в полном окружении. То же Путин сказал и о Купянске, где на самом деле находятся несколько десятков оккупантов, отрезаны от пополнения людьми и нормального снабжения.

Как продвинулись россияне в Покровске: смотрите на карте

Полковник запаса ВСУ добавил, что российское командование, несмотря на большие потери, продолжает посылать на штурм оккупантов на Покровском направлении. Между тем бои в самом Покровске уже имеют характеры городских боев.

Оперативная ситуация в Покровске: детали