Зараз просування ворога зупинене. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що окупанти зазнали значних втрат біля Гуляйполя.

Які втрати ворога біля Гуляйполя?

Сергій Кузан пояснив, що після того, як не вдалося втримати ті наявні рубежі, командування прийняло правильне рішення. Тобто не чіплятися за територію, швидко відвести на заздалегідь підготовлені рубежі, зберігаючи особовий склад, що найголовніше, а також керованість військами та боєздатність.

Це дуже важливо. Тому що раніше Україна часто відходила на певні запасні рубежі, коли не могла триматися. Тоді боєздатність підрозділу втрачена. Однак тут вона не втрачена. Наші бійці зайняли свою оборонну смугу і почали активно перемелювати ворога, підтягнулися наявні резерви.

Вже можна сказати про зупинку просувань ворога. Причому ми побачили досить суттєві втрати. Тобто вони знову перевалили за тисячу осіб. Це дуже великі втрати. Це фактично шалений конвеєр зі знищення росіян,

– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Що відбувається біля Гуляйполя?