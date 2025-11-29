Сейчас продвижение врага остановлено. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу, что оккупанты понесли значительные потери возле Гуляйполя.
Какие потери врага возле Гуляйполя?
Сергей Кузан объяснил, что после того, как не удалось удержать те имеющиеся рубежи, командование приняло правильное решение. То есть не цепляться за территорию, быстро отвести на заранее подготовленные рубежи, сохраняя личный состав, что самое главное, а также управляемость войсками и боеспособность.
Это очень важно. Потому что раньше Украина часто отходила на определенные запасные рубежи, когда не могла держаться. Тогда боеспособность подразделения потеряна. Однако здесь она не потеряна. Наши бойцы заняли свою оборонительную полосу и начали активно перемалывать врага, подтянулись имеющиеся резервы.
Уже можно сказать об остановке продвижений врага. Причем мы увидели достаточно существенные потери. То есть они снова перевалили за тысячу человек. Это очень большие потери. Это фактически безумный конвейер по уничтожению россиян,
– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Что происходит возле Гуляйполя?
Силы обороны остановили наступление России возле Гуляйполя. В последние недели российские войска активизировали наступление на этом направлении, из-за чего украинским силам пришлось оставить ряд населенных пунктов в Запорожской области. Сейчас ситуацию удалось выровнять, и линия фронта остается стабильной.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что нашим военным удалось стабилизировать ситуацию возле Гуляйполя благодаря штурмовым полкам. Сейчас там выстраивается новая оборонительная линия, которая должна сдерживать захватчиков.
Центр противодействия дезинформации сообщил, что Силы обороны уничтожили россиян, которые пытались зайти в Гуляйполе. Продолжаются сложные бои, однако ситуация стабилизирована.