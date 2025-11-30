За прошедшие сутки произошло 271 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Где произошло больше всего боев?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 2 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 9 атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении состоялось 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов, Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степного.

На Славянском направлении наши воины остановили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили 4 попытки врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филиал.

На Александровском направлении противник совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении произошло 10 боевых столкновений – противник пытался продвинуться вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

