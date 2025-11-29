Ситуация, в частности, ухудшилась из-за погодных условий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Какова ситуация в Покровске?

Отмечается, что ухудшение погоды усложнило оборону Покровска, густой туман 28 ноября почти целый день мешал работе украинских подразделений, особенно воздушной разведки, ограничивая видимость.

Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава,

– говорится в сообщении.

Впрочем, согласно обнародованной информации, украинские подразделения на этом участке фронта, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировки и огневое поражение вражеских групп.

"За 27 – 28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 – ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях", – добавляют в 7 корпусе ШР ДШВ ВСУ о ситуации в городе.

Врага сложно выявлять и уничтожать из-за плохой видимости: смотрите видео

Что происходит в городе?