Ситуація, зокрема, погіршилася через погодні умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Яка ситуація у Покровську?

Зазначається, що погіршення погоди ускладнило оборону Покровська, густий туман 28 листопада майже цілий день заважав роботі українських підрозділів, особливо повітряної розвідки, обмежуючи видимість.

Ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу,

– ідеться у повідомленні.

Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, українські підрозділи на цій ділянці фронту, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження ворожих груп.

"За 27 – 28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 – поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях", – додають у 7 корпусі ШР ДШВ ЗСУ про ситуацію у місті.

Що відбувається у місті?