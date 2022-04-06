Мінприроди розробляє механізм, який дозволяє стягнути з РФ репарації

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UA разом".

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За його словами, Мінприроди розробляє механізм, який дозволяє стягнути з РФ репарації за завдання шкоди природі.

Стрілець зазначив, що у світовій практиці майже немає прикладів отримання репарацій за завдання шкоди довкіллю. Відтак Україна може стати однією з перших країн, яка отримає максимальне відшкодування.

У світовій практиці майже немає прикладів отримання репарацій за завдання шкоди навколишньому середовищу. Ми сьогодні напрацьовуємо відповідні механізми в рамках загального кейсу, який напрацьовує Кабінет Міністрів, для того, щоб стати першою країною, яка отримає максимальне відшкодування таких збитків,

– сказав Стрілець.

Він повідомив, що Мінприроди вже направило частину розроблених методик щодо визначення розміру збитків до Міністерства юстиції. Ще частина, за словами міністра, перебуває у розробці.

Раніше Стрілець заявив, що Україна зафіксувала понад 100 випадків екоциду з боку російських загарбників. Збитки обчислюються сотнями мільярдів гривень.

Через російські обстріли площа забруднення вибуховими предметами в Україні вже становить 300 тисяч квадратних кілометрів.

Також внаслідок дій росіян під загрозою знищення перебувають майже 200 територій Смарагдової мережі.

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