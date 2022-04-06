Раніше просили утриматися від використання води у всьому Кременецькому районі. Про локалізацію проблеми повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Ця подія Уламки впали на склад мінеральних добрив, – ОВА про наслідки ракетного обстрілу Тернопільщини

Людям завезли питну воду

Наразі обласний лабораторний центр періодично проводить забір води та ґрунту. Це роблять кілька разів на день, щоб побачити зміни в рівні забруднення. Село Сапанів розташоване біля річки Іква, тому станом на початок доби 6 квітня, там ситуація та ж – показники шкідливих речовин перевищують норму.

Місцева влада вже провела зустріч з мешканцями села, на якій роз'яснили наслідки ракетного обстрілу. Людям розповіли основні правила поводження з водою та ґрунтом при забрудненні. Водночас у село завезли достатньо питної води.

Коротко про цей обстріл:

окупанти здійснили ракетний удар по Тернопільщині ввечері 5 квітня;

протиповітряна оборона спрацювала добре, але уламки впали на будівлю складу міндобрив;

після пошкодження резервуарів стався витік мінеральних добрив у ґрунт;

виникло перевищення допустимого рівня вмісту аміаку.

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