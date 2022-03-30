Про це Єнін розповів під час єдиного телемарафону. Він не уточнив, які регіони є найзабрудненішими, але сказав, де найгірша ситуація на Київщині.

До теми Київ знову потрапив у десятку міст зі всього світу з найбруднішим повітрям

Вибухонебезпечні предмети шкодять не лише людям та будинкам. Вони забруднюють повітря та шкодять екології.

Ворог залишає після себе безліч неприємних сюрпризів. На сьогоднішній, день за оцінками ДСНС, загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить близько 300 тисяч квадратних кілометрів,

– розповів Єнін.

Яка ситуація у Київській області

Окремі райони столиці потерпають від періодичних попадань. Але найзабрудненішими мікрорайонами Києва наразі є Виноградар і Оболонь.

Зауважимо, що 24 березня Київ опинився на 8 сходинці у рейтингу міст з найбруднішим повітрям. Але станом на 30 березня він перебуває на 27 місці.



Днями Київ потрапив у 10 найзабрудненіших міст / Скриншот з IQAir

Посадовець також розповів, що від 24 лютого українські підрозділи ДСНС знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу. Також вони очистили близько 14 гектарів території.

До слова, окрім забрудненості повітря, в Україні назріває ще одна екологічна катастрофа – Росія не забирає своїх мертвих солдат, їхні трупи розкладаються, виділяють отруту та становлять велику загрозу для екології. Складна ситуація на Сумщині та у селищі на Чернігівщині – там немає можливості ховати загиблих.

Вас може зацікавити – У Маріуполі росіяни обстріляли будівлю Червоного Хреста: дивіться відео