Об этом Енин рассказал во время единого телемарафона. Он не уточнил, какие регионы самые загрязненные, но сказал, где самая плохая ситуация на Киевщине.

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Взрывоопасные предметы вредят не только людям и домам. Они загрязняют воздух и вредят экологии.

Враг оставляет за собой множество неприятных сюрпризов. На сегодняшний день, по оценкам ГСЧС, общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет около 300 тысяч квадратных километров,

– рассказал Енин.

Какая ситуация в Киевской области

Отдельные районы столицы страдают от периодических попаданий. Но самыми загрязненные микрорайоны Киева сейчас Виноградарь и Оболонь.

Заметим, что 24 марта Киев оказался на 8-й строчке в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Но на 30 марта он находится на 27 месте.



На днях Киев попал в 10 самых загрязненных городов / Скриншот из IQAir

Чиновник также рассказал, что с 24 февраля украинские подразделения ГСЧС обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и одну авиационную бомбу. Также они очистили около 14 га территории.

К слову, кроме загрязненности воздуха, в Украине назревает еще одна экологическая катастрофа – Россия не забирает своих мертвых солдат, их трупы разлагаются, выделяют яд и представляют большую угрозу экологии. Сложная ситуация в Сумской области и в поселке на Черниговщине – там нет возможности хоронить погибших.