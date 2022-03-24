В Управлении экологии и природных ресурсов отметили, что качество воздуха в Киеве неудовлетворительное на обоих берегах.

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Добавим, что в первой тройке в рейтинге с самым грязным воздухом такие города – Пекин (Китай), Дубай (ОАЭ), Вроцлав (Польша). Киев занимает 7 строчку в этом рейтинге.

Рейтинг городов с самым грязным воздухом / Скриншот

В частности, наблюдается высокое содержание мелкодисперсной пыли. Экоуправление отмечает, что в 23:00 23 марта было зафиксировано многократное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода – 55,6 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 8).

Загрязняющие вещества в Киеве

По состоянию на 8:00 24 марта в Киеве содержание по загрязняющим веществам составляет:

взвешенные частицы (пыль) – 145 мкг/м3 (ПДК – 500) на левом берегу, 137 мкг/м3 – на правом берегу столицы,

оксида азота – 1,6 мкг/м3 (ПДК – 400) на левом берегу,

диоксида азота – 12,5 мкг/м3 (ПДК – 200) на левом берегу, 13 мкг/м3 – на правом берегу,

диоксида серы – 27,5 мкг/м3 (ПДК – 500) на левом берегу, 18,3 мкг/м3 – на правом берегу,

оксида углерода – 407 мкг/м3 (ПДК – 5000) на левом берегу, 599 мкг/м3 – на правом берегу,

озона – 83,6 мкг/м3 (ПДК – 160) на левом берегу, 91 мкг/м3 – на правом берегу,

формальдегида – 6,8 мкг/м3 (ПДК – 35) на левом берегу,

сероводорода – 2,2 мкг/м3 (ПДК – 8) на левом берегу.

Загрязненный воздух в Киеве / Скриншот

Большие пожары в Киевской области

По данным saveecobot, в Украине зафиксировано большое количество пожаров. Горит также в Киевской области. Большое количество пожаров наблюдается в районе городов Буча, Ирпень, Макаров, села Березовка, а также в Броварах и Большой Дымерке.

Городские власти советуют жителям не открывать окна и не выходить из дома без необходимости, когда ухудшается качество воздуха в городе.

Добавим, что в Украине месяц продолжается война. Российские войска ежедневно обстреливают всю территорию страны. Бомбы и ракеты приводят к взрывам, разрушениям гражданских домов, военной и гражданской инфраструктуры и к пожарам.

Ежедневно по всей Украине горят дома, торговые центры, склады, автозаправочные станции. Часто спасатели по нескольку часов не могут ликвидировать пожары из-за обстрелов. Все это приводит к ухудшению состояния воздуха.

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