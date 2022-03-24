Об этом 24 марта сказала омбудсмен Людмила Денисова. Она пояснила, в каких регионах экологическая ситуация сейчас самая сложная.

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Россия не хочет вывозить тела своих военных

Денисова пояснила, что тела убитых солдат не забирают, в частности, с Сумщины. Трупы разлагаются, выделяют яд и представляют большую угрозу для экологии региона. Россия отказывается вывозить убитых солдат и не признает свои потери.

Тела россиян без документов и опознавательных знаков остаются на украинской земле и представляют большую экологическую угрозу,

– предупредила чиновница.

Она добавила, что Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов, чтобы хранить трупы. Впрочем, их до сих пор не удалось доставить, ведь железная дорога – заблокирована. Сейчас найденные тела россиян пакуют в полиэтиленовые пакеты и так их хранят.

Кроме этого, в Тростянце, что в Сумской области, российские захватчики поставили блокпост на кладбище. Хоронить там никого не разрешают.

Токсическая опасность на Черниговщине

Непростая ситуация и в поселке Седнев, что на Черниговщине, – там также огромное количество тел погибших россиян. Для того, чтобы их уничтожить, оккупанты надумали использовать оборудование крахмального завода для уничтожения трупов.

Денисова пояснила, что это подвергает местных жителей токсической опасности. Все потому, что для изготовления крахмала применяют температуры около 130 градусов и ниже. Это – крайне мало для уничтожения человеческого тела. При неполном сгорании выделяется много угарного и углекислого газа, аммиака и других вредных веществ.

Призыв к Красному Кресту

Омбудсмен подчеркнула, что все это грубо нарушает права украинцев на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Она призвала Международный комитет Красного Креста применить все возможные рычаги влияния на Россию – чтобы агрессор вывез с украинской территории тела своих солдат и не утилизировал трупы негуманными и вредящими экологии способами.

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