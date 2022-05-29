ЗСУ відтіснили росіян у напрямку траси Лисичанськ – Бахмут

Однак захисники та захисниці Збройних Сил України не поступаються ворогу, й дають гідну відсіч. Так, ЗСУ вдалося витіснити росіян в напрямку траси "Лисичанськ – Бахмут". Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Українські захисники мали успіх в напрямку "дороги життя", росіян відбили і потіснили,

– заявив він.

Траса Лисичанськ – Бахмут: що слід знати

8 травня окупаційні війська Росії почали жорстко обстрілювати трасу "Лисичанськ – Бахмут". Через це навіть довелося одразу припинити евакуацію цивільного населення з області. Тоді робота "дороги життя" повністю зупинилася на декілька днів. Неможливо було не лише вивезти людей, а й привезти гуманітарну допомогу.

Російські окупанти намагаються відрізати постачання допомоги до Лисичанська та Сєвєродонецька, захопивши трасу Лисичанськ – Бахмут. Однак вона під контролем українських військ, але пересуватися нею небезпечно.

Попри постійні обстріли, цією трасою і надалі продовжують постачати гуманітарні вантажі в Лисичанськ. І саме нею здійснюється евакуація мирного населення цих міст.

Окупанти декілька разів намагалися вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але зазнавали лише значних втрат і були змушені відступати.

Крім того, вчора, 28 травня, українські захисники розбили блокпост росіян на "дорозі життя" Лисичанськ – Бахмут, а самих окупантів ударною хвилею порозкидало по землі. Напередодні противник точково прорвався до траси, але наші воїни вибили його звідти.

Також було відбито наступи в Борівському та Бобровому – росіяни відступили на раніше зайняті позиції.

Українські воїни зуміли за минулу добу на Донбасі відбити сім атак ворога, знищити один танк та шість ворожих автомобілів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".

Сєвєродонецьк і Лисичанськ під обстрілами

За словами Гайдая, рашисти досі перебувають в готелі обласного центру серед гори трупів своїх побратимів. Вони без упину штурмують місто й введуть бої.

Так, від ворожої авіації та артилерії вчора потерпали Лисичанськ та Устинівка. В багатоповерхівку залетів снаряд – четверо дістали поранення, й перебувають в лікарні. На жаль, одна жінка загинула.

Також авіаударом російські окупанти розтрощили будівлю кінотеатру. Пощастило, що людей не було.

Щодо Сєвєродонецька, то у свій День народження він ледь живий. Росіяни продовжують системно знищувати місто разом з цивільними мешканцями. 28 травня загинула одна жінка в старому районі Сєвєродонецька. Внаслідок атак загарбника за минулу добу в місті пошкоджено близько 13 багатоповерхівок.

При цьому загалом в області за добу понад 60 руйнацій, зокрема, в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.