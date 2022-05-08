Про це повідомив ввечері 8 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що під обстріл потрапив один із евакуаційних автобусів.

Цього ж дня Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську: наразі гасіння неможливе

Так і не змогли нікого забрати

Посадовець зазначив, що "Дорогу життя" зараз повністю зупинена. Неможливо не лише вивезти людей, а й привезти гуманітарну допомогу.

Обстрілюється "дорога життя" – траса Лисичанськ – Бахмут". Евакуаційний автобус, що їхав до Білогорівки, аби забрати з усіх бомбосховищ селян, потрапив під ворожий вогонь,

– сказав Гайдай.

Рух трасою буде зупинений щонайменше ще 9 травня. Окрім цього голова ОВА зазначив, що вже остаточно знищена вся інфраструктура, що знаходилася в Білогорівці.

Росіяни позбавили води мільйон людей

Через знищення інфраструктури фактично припинив своє існування Попаснянський водоканал. Через це залишився без води орієнтовно мільйон людей. Зокрема, серед них є й жителі територій області, які були окуповані ще у 2014 році.

Наразі у Лисичанську та Сєвєродонецьку вже встановлені стаціонарні цистерни з питною водою. В інші населені пункти поки підвозять воду пересувними місткостями. Їх отримали від міжнародної організації, а невдовзі також мають прибути в регіон і автопричепи, які полегшать доставку.

Росія продовжує обстріли та бомбардування Донбасу

Ворог продовжує свої спроби просунутися на всіх напрямках на Сході. У Нацполіції зазначили, що за добу 7 травня росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Луганщини. Найцинічнішим є те, що військовики ворога спеціально гатять по житлових кварталах та місцях, де переховуються цивільні люди.

На Донеччині ж російські окупанти в той день обстріляли 19 населених пунктів. Руйнувань загалом зазнали щонайменше 85 цивільних об'єктів. Серед них, зокрема, були домівки, дві школи та ліцей.

Чим росіяни б'ють по цивільних:

авіація;

ракетні установки;

реактивні системи залпового вогню "Смерч";

артилерії.

Дані розвідки США – Росія хоче захопити Донбас до середини травня: дивіться відео