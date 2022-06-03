На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, угрожая местным жителям уголовной ответственностью.

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Кроме этого, по имеющейся информации, враждебное командование хочет активизировать разведывательно-диверсионную и подрывную деятельность на территории Украины. Враги набирают и готовят наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп. Преимущественно в диверсанты берут жителей и бывших жителей Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющих украинским языком.

На Донбассе самая тяжелая ситуация в Северодонецке

На Донецком направлении самые большие усилия оккупанты сосредоточили в районе города Северодонецк. Они вели штурмовые действия в жилых районах восточной части города, прикрываясь артиллерией. К сожалению, на этом направлении Россия имеет частичный успех, но украинские защитники не сдаются – активные боевые действия продолжаются.

Также враг наступал в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск, но безрезультатно и отошел на ранее занятые позиции. При этом россияне пытались взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

На Славянском направлении враг готовился возобновить наступление и сосредоточил там группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. Также кафиры пытались вести наступление в направлениях на Барвенково и Святогорск, успеха не имели.

На Лиманском направлении кафиры применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. Также россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населённых пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Северском направлении все относительно спокойно и признаков создания ударных группировок нет. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг также не проводил активных боевых действий.

Харьковщину продолжают поливать огнем

На Слобожанском направлении противник пытается сдерживать продвижение наших войск в направлении Государственной границы. Оккупанты наносили удар по украинским защитникам из авиации, ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам и танкам. В настоящее время россияне пытаются разведать слабые места в обороне ВСУ. Также россияне усиливают группировку и логистику снабжения.

На Харьковском направлении российские кафиры продолжают держать оборону и разрушать гражданские объекты в Харькове. Недавно они нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.

Кафиры пытаются вернуть утраченное на Юге

На Южнобужском направлении кафиры обороняются, а на отдельных направлениях даже пытаются вернуть утраченные позиции. В частности, агрессоры поливают позиции ВСУ огнем и активизировали ведение воздушной разведки.

Между тем, на Бессарабском направлении все спокойно и без существенных изменений. Пока нет признаков того, что противник пытается идти там в наступление.

Ситуация в других регионах:

На Волынском и Полесском направлениях пока нет признаков формирования наступательных группировок, впрочем, с 1 июня на полигоне Вижловичи в Брестской области белорусы начали проводить мероприятия боевой подготовки.

Также сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

Между тем, на Севере враг пытался уточнить расположение позиций украинских военных и вел разведку с применением БпЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.

Также кафиры нанесли ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и обстреляли из минометов населенный пункт Михальчина Слобода Черниговской области.

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