Згідно з інформацією, на Слов’янському напрямку ворог зосередив угруповання, яке нараховувало до 20 батальйонних тактичних груп.

Важливо ЗСУ звели нанівець спроби росіян захопити 2 селища на Сєвєродонецькому напрямку

Також окупанти намагалися покращити своє тактичне положення. Для цього вони вели наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ. Проте успіхів там не мали.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому напрямку ворог зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк.

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