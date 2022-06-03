Відповідну інформацію у вечірньому зведенні 3 червня повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що росіяни використали вертольоти Мі-8 для того, щоб завдати удару по позиціях ЗСУ.
У Харківській області Збройні Сили України продовжують вести бої з російськими загарбниками. Армії агресора вдалося з вертольотів вдарити по позиціях ЗСУ.
Джерело:Генштаб ЗСУ
Відповідну інформацію у вечірньому зведенні 3 червня повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що росіяни використали вертольоти Мі-8 для того, щоб завдати удару по позиціях ЗСУ.